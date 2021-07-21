Berfu Yenenler'den kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berfu Yenenler'den kötü haber

Berfu Yenenler'den kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Komedyen eşi Eser Yenenler ve çocuklarıyla sosyal medyada eğlenceli video'lar yayınlayan Berfu Yenenler, bu defa sevenlerini üzecek haber verdi. İşte detaylar...

Eşi Eser Yenenler ve iki çocuğu Kuzey ile Mete'yle yaz başından beri Alaçatı'da olan Berfu Yenenler'i güneş çarptı. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, yataktan kalkamadığını söyledi. Eğlenceli video'lar paylaşarak adından söz ettiren Yenenler, güneş çarptığını Instagram'dan duyurdu.

Yenenler, "Bazı güneş çarpmaları yaşanmış dün... Bugün yerimden kalkamıyorum, sadece uyuyorum. Şaka gibi bir gün" diye yazdı. Yenenler daha sonra, "Biraz kumru yiyip, düzelmeye çalışalım" notunu düştü.

Berfu Yenenler'den kötü haber
Berfu Yenenler'den kötü haber
Berfu Yenenler'den kötü haber

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mehmet Topal Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berfu Yenenler'den kötü haber - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:14:30. #1.14#

title