Berfu Yenenler'den kötü haber

Komedyen eşi Eser Yenenler ve çocuklarıyla sosyal medyada eğlenceli video'lar yayınlayan Berfu Yenenler, bu defa sevenlerini üzecek haber verdi. İşte detaylar...

Eşi Eser Yenenler ve iki çocuğu Kuzey ile Mete'yle yaz başından beri Alaçatı'da olan Berfu Yenenler'i güneş çarptı. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, yataktan kalkamadığını söyledi. Eğlenceli video'lar paylaşarak adından söz ettiren Yenenler, güneş çarptığını Instagram'dan duyurdu.

Yenenler, "Bazı güneş çarpmaları yaşanmış dün... Bugün yerimden kalkamıyorum, sadece uyuyorum. Şaka gibi bir gün" diye yazdı. Yenenler daha sonra, "Biraz kumru yiyip, düzelmeye çalışalım" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin