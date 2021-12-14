Berfin Özek kimdir? Casim Ozan Çeltik kimdir? Berfin Özek olayı nedir?

Berfin Özek kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından yüzüne asit dökülerek zarar gören Berfin Özek olayı gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Casim Ozan Çeltik kimdir? Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik olayı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

BERFİN ÖZEK OLAYI NEDİR?

Berfin Özek, 15 Ocak 2019 yılında o zaman birlikte olduğu sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından yüzüne asit dökülerek acımasız bir saldırıya uğramıştı.

2020 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçen Berfin Özek konuştu. Avukatının "Kandırıldı" sözlerine tepki gösteren Özek, "Ben hakkımı helal ettim ona. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor" dedi.

CASİM OZAN ÇELTİK KİMDİR?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak 2019 tarihinde okuldan eve dönerken sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından önü kesilmiş ve yüzüne asit atılmıştı. Olayın ardından 13 yıl hapis kararı verilen erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında Berfin Özek bugün şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek 7 Ocak 2020 tarihinde görülen davada gülmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu duruşma sırasında elinin ve ayağının titrediğini açıklamış hesap sormak istedim açıklamasında bulunmuştu. Berfin Özek duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada verilen cezayı yetersiz bulduğunu açıklamıştı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdiler. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek´in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.

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