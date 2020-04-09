Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetini geri aldı Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetini geri aldı İskenderun Kadın Platformu, Berfin Özek'e desteğini çekti Avukat Mehtap Sert: "Berfin Özek malesef asitli saldırganı affetti" Hatay'da eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'in şikayetinden...

Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetini geri aldı

İskenderun Kadın Platformu, Berfin Özek'e desteğini çekti

Avukat Mehtap Sert: "Berfin Özek malesef asitli saldırganı affetti"

HATAY - Hatay'da eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçmesinin ardından İskenderun Kadın Platformu, Özek'e desteğini çektiğini açıkladı.

Berfin Özek'e süreç boyunca tam destek veren İskenderun Kadın Platformu adına açıklama yapan avukat Mehtap Sert, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Berfin Özek maalesef asitli saldırganı affetti. Kendisiyle bu konuda doğabilecek hukuki sonuçları görüşmemize rağmen sanığı affetmek konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Kadın platformunun ilkeleri gereği 'öldüren sevgi istemiyoruz' Berfin Özek'in iradesini tahakküm altına alamayacağımızdan verdiği şikayet dilekçesini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca şikayet dilekçesiyle avukatları olarak bizleri de azletmiş bulunuyor. Kendisinin avukatı değilim hukuki hiçbir bağımız olmadığını sevgiyle bildiririm."

Kaynak: İHA