Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Benim Hayatım dizisinin Hayat'ı Berfin Aktaş'ın rol aldığı dizi ve filmler
Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da yaşayan sevgilisi ile gizlice evlendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç oyuncu ise hakkındaki evlilik iddiası için henüz bir açıklama yapmadı. Peki, Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli?
Berfin Aktaş kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan Geleceğin Star'ı yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan 1998 doğumlu Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu.
1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol alan Aktaş, 2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer almıştır.
2019 - Show TV/ Kuzey Yıldızı İlk Aşk/ Gökçe Karakteri
2019 - Rastlantı - Director: Onur Öğden
2018 - Geleceğin Starı - Director: Tamer İpek
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