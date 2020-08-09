Beren Saat'ten kırmızı mayo paylaşım! Çeşme'de tatil yapan Beren Saat, kırmızı mayo pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saat'in mayolu bu pozuna beğeni yağdı.

Uzun bir aradan sonra Atiye dizisiyle setlere dönene oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Çeşme tatilinde havuzu başında çekilmiş bu pozunu takipçileriyle paylaştı. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Saat, geçtiğimiz haftada mayolu paylaşım yapmıştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin