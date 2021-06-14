Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı

Geçtiğimiz günlerde hem tatil hem de bir dergi çekimi için eşi Kenan Doğulu ve yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Bodrum'a giden Beren Saat'in denize girerken giydiği siyah mayo adeta olay oldu. Deniz Marşan'ın tasarladığı tek omuz detaylı 1.650 TL'lik mayo, markanın en çok satan ürünü oldu.

Oyunculuğu kadar güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de adından söz ettiren Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a gitti. Hem iş hem de tatil yapan güzel oyuncu, siyah mayosuyla denizden çıkarken görüntülendi. Saat'in sadeliğiyle göz kamaştıran mayosu, kadınların markajına girdi.

MAYOYA TALEP YAĞIYOR

Mayo, ünlü stilist Deniz Marşan'ın markası Direct Message'a ait bir tasarım. Yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan yapılan tek omuzlu mayo, Beren Saat'in giymesiyle markanın en çok satan tasarımı haline geldi. Bodrum'da rastladığı gazeteci Mehmet Üstündağ ile sohbet eden Deniz Marşan, ilgi karşısında şaşkın olduğunu anlattı.

FİYATI 1.650 TL

1.650 TL'ye satılan mayonun neredeyse hiç stoğu kalmadı. Hatta siteden mayoyu alamayanlar sosyal medya üzerinden Deniz Marşan'a ulaşmaya çalışmaya başladı. Saat'in asimetrik kesim tasarımı çok güzel taşıdığını söyleyen ünlü tasarımcı, "Bizim için yazın en güzel haberi bu oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet