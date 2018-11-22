Beren Saat'in Yeni Dizisinde Partneri Mehmet Günsür Oldu
Uzun bir arada sonra Netflix dizisiyle oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Beren Saat, rol arkadaşını seçti. Saat yeni projesinde Mehmet Günsür'le oynayacak.
Ünlü oyuncu Beren Saat, Netflix dizisiyle geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin haberi duyurmasının ardından Beren Saat yeni projesinde rol alacağı partnerin seçti.
MEHMET GÜNSÜR'Ü SEÇTİ
Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Beren Saat'li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak. Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile 'Krallar Kaybederse' internet dizisinde rol alacaklar...
"GÜÇLÜ KADINLARIN ARASINA HOŞGELDİN"
Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat'e "Güçlü kadınların arasına hoşgeldin" mesajını paylaştı.
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HAİNİ SEYRETMEK İSTEMİYORUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Inşallah tutmaz Beren Saati ekranlarda görmek istemiyoruzCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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peki **Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiç görmek istemiyorum bu kadını hiçte sevemedim bugüne kadar .Cevap Yaz 26 7 Yayından KaldırÖZYURT EMLAK HAYRİ ÖZYURT: aynen bende3 2 Yayından Kaldır