Bereket duası nedir? Diyanet Bereket duası nasıl yapılır? Bereket duası okunuşu

Vatandaşlar bolluk bereket elde etmek ve işlerinde kazancı artırmak için bereket duası ile yüce Allah'tan dilekte bulunuyor. Bereket duasının okunuşu nu öğrenerek bereket duası yapanlar aynı zamanda Bereket duası nedir ve bereket duası nasıl yapılır gibi sorularında yanıtını araştırıyor. Peki, Diyanet Bereket duası nasıl yapılır? Bereket duası okunuşu nedir? Bereket duası nedir?

Hayatlarında bolluk ve bereket elde etmek isteyenler, kazançlarını artırmak isteyenler, bereket duası ile bu dileklerini yüce Allah'tan diliyor. Bereket duasının okunuşu merak edilirken Bereket duası nedir ve Diyanet Bereket duası nasıl yapılır konuları araştırıldı. Peki, Bereket duası nedir?

BEREKET DUASI NEDİR?

"Allah'ım! Bize helâl rızık nasip ederek bizi haramlardan koru! Lûtfunla bizi Sen'den başkasına muhtaç etme

"Ey kapıları açan Allah'ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!" .

: "Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bize âfiyet ve hayırlı rızık ver."

Allah'ım:

Eğer rızkımız semada ise onu indir

Yerde ise onu çıkar

Uzak ise onu yakınlaştır

Yakın iseonu kolaylaştır

Az ise onu çoğalt

Çok ise bereketlendir

Aminve-l Hamdü lillahi Rabbil Alemin

BEREKET DUASI NEDEN OKUNUR?

Vatandaşlar işlerini kolaylaştırmak, kazançlarını artırmak ve bereketli işler yapmak için bereket duası okumaktadır.