Berdan Mardini - Senden Çocuğum Olsun İstiyorum sözleri! 'Senden Çocuğum Olsun' şarkı sözleri nelerdir?
Berdan Mardini'nin en popüler şarkılarından birisi "Senden Çocuğum Olsun İstiyorum" şarkısıdır. Müzik severler, Senden Çocuğum Olsun İstiyorum şarkı sözlerini merak ediyor. Senden Çocuğum Olsun İstiyorum şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Berdan Mardini - Senden Çocuğum Olsun İstiyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BERDAN MARDİNİ - SENDEN ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür
Saçların hoyrat dağların en asi gülüdür
Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın
Görenlerin içini yaksın bakışları
***
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
Eritsin kara kışları
***
Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın
Görenlerin içini yaksın bakışları
***
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
Eritsin kara kışları
***
Senin için, senin için
Bu dünyanın ipini çekerim
Saçlarının bir tek teli için
Tanımam ki her şeyi silerim
***
Senin için, senin için
Bu dünyanın ipini çekerim
Saçlarının bir tek teli için
Tanımam ki her şeyi silerim
***
Bilirsin her bi' şeyimsin benim, gözümden sakındığımsın
Yüreğimin en kuytusunda, kendimi sakladığımsın
Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın
Görenlerin içini yaksın bakışları
***
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
Eritsin kara kışları
***
Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın
Görenlerin içini yaksın bakışları
***
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
Eritsin kara kışları
***
Senin için, senin için
Bu dünyanın ipini çekerim
Saçlarının bir tek teli için
Tanımam ki her şeyi silerim
***
Senin için, senin için
Bu dünyanın ipini çekerim
Saçlarının bir tek teli için
Tanımam ki her şeyi silerim
***
Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın
Görenlerin içini yaksın bakışları
***
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
Eritsin kara kışları
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