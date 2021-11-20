Berdan Mardini - Senden Çocuğum Olsun İstiyorum sözleri! 'Senden Çocuğum Olsun' şarkı sözleri nelerdir?

Berdan Mardini - Senden Çocuğum Olsun İstiyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERDAN MARDİNİ - SENDEN ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür

Saçların hoyrat dağların en asi gülüdür

Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın

Görenlerin içini yaksın bakışları

***

Özü sözü bir aynı benim gibi

Biraz deli tıpkı senin gibi

Her sözüyle aşkımız gibi

Eritsin kara kışları

***

Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın

Görenlerin içini yaksın bakışları

***

Özü sözü bir aynı benim gibi

Biraz deli tıpkı senin gibi

Her sözüyle aşkımız gibi

Eritsin kara kışları

***

Senin için, senin için

Bu dünyanın ipini çekerim

Saçlarının bir tek teli için

Tanımam ki her şeyi silerim

***

Senin için, senin için

Bu dünyanın ipini çekerim

Saçlarının bir tek teli için

Tanımam ki her şeyi silerim

***

Bilirsin her bi' şeyimsin benim, gözümden sakındığımsın

Yüreğimin en kuytusunda, kendimi sakladığımsın

Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın

Görenlerin içini yaksın bakışları

***

Özü sözü bir aynı benim gibi

Biraz deli tıpkı senin gibi

Her sözüyle aşkımız gibi

Eritsin kara kışları

***

Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın

Görenlerin içini yaksın bakışları

***

Özü sözü bir aynı benim gibi

Biraz deli tıpkı senin gibi

Her sözüyle aşkımız gibi

Eritsin kara kışları

***

Senin için, senin için

Bu dünyanın ipini çekerim

Saçlarının bir tek teli için

Tanımam ki her şeyi silerim

***

Senin için, senin için

Bu dünyanın ipini çekerim

Saçlarının bir tek teli için

Tanımam ki her şeyi silerim

***

Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın

Görenlerin içini yaksın bakışları

***

Özü sözü bir aynı benim gibi

Biraz deli tıpkı senin gibi

Her sözüyle aşkımız gibi

Eritsin kara kışları

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