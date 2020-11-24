Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?
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Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?

24.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:31
Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berdan Mardini hakkında merak edilenler. Berdan Mardini hayatı ve biyografisi. Berdan Mardini kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berdan Mardini merak konusu oldu. İşte Berdan Mardini hakkında merak edilen Berdan Mardini kimdir, Berdan Mardini hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Kasım 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Diyarbakır

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.

ALBÜMLERİ

2002 Aman Aman

2004 Türküler

2004 Sen Var Ya Sen

2005 Senden Çocuğum Olsun

2006 Annem Kızıyor

2008 Hazır mısın?

2011 Çek Tetiği

2013 Dur Bari

2016 Kimim Ben

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