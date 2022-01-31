Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Dilşeker güven tazeledi.

Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, seçimli olağan genel kurulunu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede seçime tek liste ile katılan mevcut başkan Kadir Dilşeker, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten başkan Kadir Dilşeker, Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarını vurguladı. Dilşeker, kongreye katılan tüm üyelere ayrıca teşekkür etti.

Kadir Dilşeker yönetimindeki Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Kemal Yumrukaya, Salim Yıldız, Murat Şahin, Zafer Kara, Mesut Deler ve Fazlı Gülseren'den oluşurken, denetim kurulu ise Melek Kelebek, Latife Akkoyun ve Birgül Güler'den oluştu. - MANİSA