Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Dilşeker güven tazeledi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Dilşeker güven tazeledi.

Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, seçimli olağan genel kurulunu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede seçime tek liste ile katılan mevcut başkan Kadir Dilşeker, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten başkan Kadir Dilşeker, Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarını vurguladı. Dilşeker, kongreye katılan tüm üyelere ayrıca teşekkür etti.

Kadir Dilşeker yönetimindeki Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Kemal Yumrukaya, Salim Yıldız, Murat Şahin, Zafer Kara, Mesut Deler ve Fazlı Gülseren'den oluşurken, denetim kurulu ise Melek Kelebek, Latife Akkoyun ve Birgül Güler'den oluştu. - MANİSA

Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi

Berberlerde Kadir Dilşeker güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Hasan Geriter, Salihli, Manisa, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title