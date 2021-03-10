Berberler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu berberler açık mı? Saat kaça kadar açık?
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Berberler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu berberler açık mı? Saat kaça kadar açık?

10.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:47
Berberler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu berberler açık mı? Saat kaça kadar açık?

Hafta içi ve hafta sonu berberler açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Korona virüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları bir çok işletmenin mesai saatlerini değiştirdi. Peki, berberler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu berberler açık mı? Saat kaça kadar açık?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle pek çok işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı ya da çalışması durduruldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde kuaförlerin mesai saatleri araştırılıyor. Kuaförler, berberler hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağında açık mı? Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri

BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Bakanlığın yayınladığı muafiyet listesinde berberler ve kuaförler bulunmuyor.

Kuaförler ve berberler hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresi boyunca kapalı kalacak. Hafta içi hizmet verebilen kuaförler gündüz 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında açık olabilir.

KUAFÖR VE BERBER ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs kapsamında gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

Pazartesi : 10:00 - 20:00

Salı : 10:00 - 20:00

Çarşamba : 10:00 - 20:00

Perşembe : 10:00 - 20:00

Cuma : 10:00 - 20:00

Cumartesi :

Pazar : Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalıdır!

Bu saatler içerisinde berberler ve kuaförler hizmet verecektir.

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