Berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle berberler belirli günlerde hizmet vermeye devam ederken bazı günlerde ise belirtilen saate kadar açık olabiliyorlar. Bu merkezlere gidecek olan kişiler "berberler açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri

Kademeli normalleşme uygulamasına geçilmesiyle birlikte pek çok detay merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri yeniden değişti. Peki, Kuaförler, berberler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı?

BERBERLER AÇIK MI?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.