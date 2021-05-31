Berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri

Berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle berberler belirli günlerde hizmet vermeye devam ederken bazı günlerde ise belirtilen saate kadar açık olabiliyorlar. Bu merkezlere gidecek olan kişiler "berberler açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri

Kademeli normalleşme uygulamasına geçilmesiyle birlikte pek çok detay merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri yeniden değişti. Peki, Kuaförler, berberler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı?

BERBERLER AÇIK MI?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berberler açık mı? Berberler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Berberler çalışma saatleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:00:15. #1.15#

title