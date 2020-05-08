Berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor
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Berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor

Berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor
08.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:09

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce kapatılan berber ve kuaför salonlarında yeniden hizmet verilmeye başlanacak olması dolayısıyla hazırlık yapılıyor.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce kapatılan berber ve kuaför salonlarında yeniden hizmet verilmeye başlanacak olması dolayısıyla hazırlık yapılıyor.

Havza ilçesinde belediye temizlik işleri müdürlüğü tarafından berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon yapıldı. Ayrıca kuaför ve berber işletmecilerine de yüz siperliği ile dezenfektan verildi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, işlemecilere çalışma ve genel hijyen kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaför salonlarının tamamının bu tarihten önce dezenfekte edileceğini, Kovid-19 salgını ile mücadele için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Berber Nihat Karaçoban da mart ayından bu yana kapalı olduklarına dikkati çekerek, "Çalışma için izin verilmesiyle bayramı erken yaşadık. Pazartesi için her türlü hazırlığı yapmaktayız." dedi.

Kuaför Selda Bol ise yeni çalışma düzenine uygun çalışma ortamı oluşturmak için hazırlık yaptıklarını anlatarak, "Randevu sistemiyle çalışacağız. Kuaför içindeki insan sayısını minimum seviyede tutmaya çalışacağız. Sosyal mesafe için birer koltuk aralık bıraktık. Biz ekip olarak hazırız. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir." ifadesini kullandı.

Terme ilçesinde de açılışa hazırlanan berber ve kuaför salonlarında çalışma yürütülüyor.

Belediye ekipleri, yeniden hizmet vermeye başlayacak iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu zorlu süreçte tedbirleri üst seviyede tuttuklarını, normalleşme sürecinde de üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti.

Türkiye'de, alınan ciddi tedbirler ve vatandaşların kurallara uymasıyla kısa sürede normal hayata dönüleceğinin işaretlerinin görüldüğünü vurgulayan Kılıç, "Bu süreçte berber ve kuaförlerimiz de mesleklerini özledi. Ekiplerimiz onlara destek olmak amacıyla bugün itibarıyla dükkanlarını dezenfekte etmeye başladı. Alınan tedbirlere uymaya ve denetlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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