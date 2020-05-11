Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Müşterinin maske ve gerekli tedbirlerle işyeri alınması Kullanılan makas tarak ve diğer aletlerin dezenfeksiyonu Müşterinin kurallar çerçevesinde tıraş olması İşyeri sahibi Zafer Taş açıklama Müşterilerden Semih Peker açıklama Müşteri Ömer Oktay açıklama Berber, kuaför ve güzellik salonları...