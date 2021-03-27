Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'da vatandaşların çocuklarıyla Tarihi Ulu Camisi'ne gelişleri Yakutiye Müftüsü Selim Şahin'in vaazı Vatandaşların dua ve ibadet etmeleri Görevlilerin maske ve mesafe uyarısı Erzurum'da Berat Kandili idrak edildi.

Erzurum'da vatandaşların çocuklarıyla Tarihi Ulu Camisi'ne gelişleri

Yakutiye Müftüsü Selim Şahin'in vaazı

Vatandaşların dua ve ibadet etmeleri

Görevlilerin maske ve mesafe uyarısı Erzurum'da Berat Kandili idrak edildi.

Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklarıyla camilere gidip ibadet etti.

Tarihi Ulu Camide okunan Kur'an-ı Kerimi ve Yakutiye müftüsü Selim Şahin'in vaazını dinleyen vatandaşlar, vaaz sonrası Şahin'in yaptığı duaya "amin" dedi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak yatsı namazını eda etti.

Namaz öncesi ve sonrasın görevliler sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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