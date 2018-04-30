Lapseki Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla lokma dağıttı.

Belediye önüne kurulan tezgahlarda hazırlanan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz ile vatandaşların kandilini kutlayıp lokmalarını ikram etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lokma dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bugün Berat Kandili. Geçmişin bugüne, ışığın gölgeye, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barışması dileğiyle vatandaşımızın kandili kutlu olsun. Bugün hepimiz için özel bir gün. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diğer taraftan da Ramazan ayı hazırlıklarımızı yapıyoruz her yıl olduğu gibi iftar programları ve sokak iftarları yapacağız. Bu yıl farklı bir Ramazan yaşayacağız Allah'ın izniyle." dedi.