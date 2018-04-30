AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, beratın kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma, tövbe ve dua zamanı olduğunu belirtti.

Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyaya yapılan yolculukla günahlara tövbe edilmesinin önemine işaret eden Çetinkaya, böyle mübarek günlere eriştirdiği için Allah'a gönülden dua edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kandillerin yüce Allah'a yönelmenin birer vesilesi olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Yüce Mevlamız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak ramazana ulaşmamızı nasip eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecenin, İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından uzak durmamıza, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Beratınız mübarek olsun."

Belediye Başkanı Bahçeci de, tefekkür ve şükür vesilesi olan kandillerin herkes için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan geceler olduğunu belirtti.

Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından birisi olduğunu bildiren Bahçeci, şöyle devam etti:

"Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkanı kazandıran bir fırsat gecesi, mağfiret, ilahi rahmetin tecelli ettiği gündür. Bu gecede yüce Mevla'dan en büyük niyazımız, ülkemizde ve dünyada akan kanların durması, insanlıktan nasiplerini almamış hainlerin, din ve devlet düşmanlarının sonunun gelmesidir. Bu gecelerin manasının idraki, size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk, geçmişlerinize rahmet, ülkemize ve Kırşehir'imize huzur getirmesi temennisi ile Berat kandiliniz mübarek olsun."