Berat Albayrak neden istifa etti? Sağlık sorunu mu var? Hastalığı nedir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?

Son dakika: Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Vatandaşlar tarafından Berat Albayrak'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Yeni Maliye bakanı kim olacak? Açıklandı mı?