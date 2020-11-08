Berat Albayrak neden istifa etti? Sağlık sorunu mu var? Hastalığı nedir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?
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Berat Albayrak neden istifa etti? Sağlık sorunu mu var? Hastalığı nedir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?

08.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:07
Berat Albayrak neden istifa etti? Sağlık sorunu mu var? Hastalığı nedir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?

Son dakika: Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Vatandaşlar tarafından Berat Albayrak'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Yeni Maliye bakanı kim olacak? Açıklandı mı?

Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Peki yeni Maliye bakanı kim olacak? Adaylar kimler?

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Berat Albayrak resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Resmi açıklaması aşağıdaki gibidir:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

Berat Albayrak neden istifa etti? Sağlık sorunu mu var? Hastalığı nedir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?

BERAT ALBAYRAK HASTALIĞI MI VAR?

Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştır. Vatandaşlar sağlık sorununun ne olduğunu araştırmaya başladı. Maliye Bakanı'nın hastalığının ne olduğu hakkında henüz net bir bilgi mevcut değildir.

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