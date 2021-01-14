Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor

İstifasından ardından bir süredir görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki buzları erittiği öne sürülen Albayrak'ın 10 ya da 15 gün içerisinde Beştepe'de tekrar görevlendirileceği konuşuluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Berat Albayrak'ın nerede olduğu merak konusu olurken, gazeteci Levent Gültekin bir kulis bilgisi paylaştı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'İki Yorum' programında açıklamalarda bulunan Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak'ın arasındaki buzların eridiğini ifade etti.

15 GÜNE KADAR GÖREVLENDİRİLECEK İDDİASI

Gazeteci Levent Gültekin, Berat Albayrak'la ilgili kulisleri hareketlendiren bir iddiada bulunarak eski bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barıştığını söyledi. Ayrıca Gültekin, 10 ya da 15 güne kadar Albayrak'ın Beştepe'te görevlendirileceğini de sözlerine ekledi.

AFFINI İSTEMİŞTİ

8 Kasım 2020'de Berat Albayrak Instagram hesabından 'sağlık sebepleri gerekçesiyle' istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.