Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın instagram hesabından yaptığı "istifa" paylaşımının ardından Ankara'da sessizlik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 17.30'da toplanan AK Parti MYK'da bu konunun da ele alınacağı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yayınladığı istifa açıklamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Söz konusu paylaşımın ardından partinin bazı yetkili isimlerinden Albayrak'a destek açıklaması gelse de istifa ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KABİNE YOK, MYK TOPLANIYOR

Beştepe'de bugün yapılması beklenen Kabine toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almıyor. Ancak gözlerin çevrileceği kritik bir toplantı Ankara'nın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK, bugün saat 17.30'da toplandı. Toplantıda Albayrak'ın istifası ile ilgili gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik toplantıdan önce Külliye'de 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.

BİNALİ YILDIRIM İDDİASI

Reuters haber ajansı ise ise son dakika koduyla Binali Yıldırım iddiasını geçti. Reuters ismini açıklamadığı AK Partili üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olabileceğini ileri sürdü.