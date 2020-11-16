Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım
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Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım

16.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:48

Oğlu Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sadık Albayrak, "Siyasette koşan bir lider var. Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını duyurmasının yankıları sürüyor. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Berat Albayrak suskunluğunu korurken konuya ilişkin ilk açıklama baba Sadık Albayrak'tan gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Akit gazetesine konuşan baba Albayrak, bugün de Sabah gazetesi yazarlarından Yavuz Donat'a açıklamalarda bulundu.

"LİDERİN ÖNÜNE ÇIKAN ÇUKURU DOLDURMAK LAZIM"

Siyasetin bir maraton olduğunu ifade eden baba Albayrak, "Siyaset büyük bir yarış. Koşan bir lider var... Onun ayağına takılan çakıl taşları varsa, temizlemek gerek. Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım. Önemli olan aynı amaca hizmet... Yerli... Milli... Birlik-beraberlik... Türkiye'nin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım
Sadık Albayrak ve oğlu Berat Albayrak

AİLE İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR MI?

Açıklamasının devamında "Aile içi görüş ayrılığı var" iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Albayrak, "Spekülasyon çok... Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Her duyduğuna inanma. Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık. İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık... Hayır... Olamaz da. Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet. İstifa... Kendi tercihi... İstifanın arkasında duygusallık olmaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşımında şu ifadeler kullanılmıştı: "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" Albayrak'ın istifası, bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atanmıştı.

Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım

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