Beraat eden eski belediye başkanına verilen kararı Yargıtay bozdu

07.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:57

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan ve beraat eden İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol'a verilen kararı Yargıtay bozdu, Karayol yeniden hakim karşısına çıktı.



8 Mayıs 2014'te aralarında İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un da bulunduğu 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla açılan ve beraat kararı ile sonuçlanan dava dosyasını inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi kararı bozdu. Değişen suç vasfına göre sanık Zekeriya Karayol ve sanık Ersel Elcüman'ın işlediği iddia edilen 'görevi kötüye kullanma' suçlarının gerçekleştiği kanaati ile kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuksuz sanık Zekeriya Karayol hazır bulunurken, tutuksuz sanık Ersel Elcuman katılmadı. Mağdurlar E.B., T.B. ve şikayetçi avukat da duruşmada hazır bulundu.



Mağdurlar E.B. ve T.B. yaşanan olayda zarar gördüklerini, zararlarının giderilmediğini belirterek sanıklardan davacı ve şikayetçi olduklarını söylediler.



İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ersel Elcüman şuanda Hacılar Belediyesi'nde çalışıyor. Ek olarak ifadelerimi yazılı vermek istiyorum" dedi. Karayol, savunmasını yazılı olarak bir dosya halinde mahkemeye sundu.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Ersel Elcüman hakkında diğer celse zorla getirilme kararı vererek duruşmayı gelecek haftaya erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA