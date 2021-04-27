Bera Holding'te  görev değişimi
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Bera Holding'te  görev değişimi

Bera Holding'te  görev değişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, görevden alınarak yerine Haşim Şahin getirildi.

BERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, görevden alınarak yerine Haşim Şahin getirildi.

Bera Holding, 24 Nisan 2021 tarihinde  yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Divapan A.Ş. temsilcisi ve holdingin yönetim kurulu başkanı olan Ali Rıza Alaboyun, görevden alınarak yerine Haşim Şahin getirildi. Holding tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Bera Holding Yönetim Kurulu; Divapan A.Ş., Kompen A.Ş., Konya Kağıt A.Ş., Bera A.Ş ve Golda A.Ş. tarafından atanan temsilcilerden oluşmaktadır. Bu şirketlerin görevlendirdikleri temsilcileri her zaman değiştirme ve yerine yenisini atama hakkı bulunmaktadır. Yönetim kurulunda yer alan diğer şirket temsilcileri görevlerine devam ederken, Divapan A.Ş temsilcisi olan Ali Rıza Alaboyun'u görevden alarak yerine Haşim Şahin'i seçmiştir" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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