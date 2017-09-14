Benzersiz Filmi'nden Yeni Afiş!

Film, bugün soyut bir anlam taşıdığını, sadece izleyenlerin anlayacağını ifade ettiği yeni afiş tasarımını sinemalar ile paylaştı.

İlker Sarı yönetmenliğinde yaklaşık 3 ayda çekilen Benzersiz filmi yarın vizyona girecek. Başrolünü Cemal Hünal'ın oynadığı filmde, Ekin Türkmen, Ebru Sarıtaş, Ruhi Sarı, Murat Parasayar, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan gibi tecrübeli oyuncular da ona eşlik ediyor. Farklı bir yapım olarak dikkatleri üstüne çeken Benzersiz gerilim ve kara mizah türünün de Türkiye'deki nadir örneklerinden olacak. Filmin sosyal medya çalışmalarını da resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.