Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?

Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
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Bugün başlayan Cam Tavanlar dizisi ile ekranlara dönen Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral eşi kim? Bensu Soral dizileri! Bensu Soral kardeşi!

Bugün başlayan Cam Tavanlar dizisi ile ekranlara dönen Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral eşi kim? Bensu Soral dizileri! Bensu Soralkardeşi!

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Doğum Tarihi: 23 Mart 1991

Bensu Soral Kaç Yaşında: 28yaşında

Bensu Soral Nereli: Bursa

Bensu Soral Boy: 1,63 m

Bensu Soral Eş: Hakan Baş (e. 2018)

Bensu Soral Ebeveynler: Hamdi Soral, Sebahat Soral

Bensu Soral Kardeşleri: Hande Soral, Bedirhan Soral

İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bununla da yayın hayatına geri dönüş yapmıştır.

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