Bensu Soral kimdir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi! Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi! Bensu Soral kaç yaşında, nereli?

Bensu Soral kimdir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi! Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bensu Soral, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bensu Soral hakkında merak edilenler. Bensu Soral hayatı ve biyografisi. Bensu Soral kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bensu Soral merak konusu oldu. İşte Bensu Soral hakkında merak edilen Bensu Soral kimdir, Bensu Soral hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BENSU SORAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mart 1991

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Bursa Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Boy: 1,63 m

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır[1]. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir[2]. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı[3]. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı[2]. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral hayatı ve biyografisi! Bensu Soral kaç yaşında, nereli? - Haberler
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