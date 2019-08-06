Benin'de tekne kazası: 16 ölü

06.08.2019 21:30

Benin'in güneybatısında bir teknenin alabora olması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bopa kentindeki Acheme Gölü'nde seyreden bir tekne fırtınada alabora oldu.

Teknenin kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı belirtilen kazada 16 kişi yaşamını yitirdi.

Şubat ayında Nijer Nehri üzerinde Benin'den Nijer'e giden aşırı yüklü bir teknenin batması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA