Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Benim Şehrim Giresun" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Giresun Kalesi'nde düzenlenen tanıtımda konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, proje sayesinde toplumla şehrin aidiyet duygusunun gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Şenlikoğlu, Giresun'un güzel, hoş, yardımsever, vefalı, merhametli, dost ve adil bir kent olduğunu ifade ederek, "Biz bundan sonra Giresun'umuzda bu kavramlarla konuşacağız, hareket edeceğiz. Bütün ilişkilerimizi ve iletişimimizi bu kavramlarla inşa edeceğiz. İnsanlarımızla olan ilişkilerimizi de ve diğer canlılarla olan iletişimimizi de bunun üzerine kuracağız. Geçmiş arkada kalsın unutalım diye söylemiyorum. Sert ve olumsuz kelimeleri zihnimizden atalım." dedi.

"Çirkinlikleri, kötülükleri dilimize dolamayalım. İyilikleri anlatalım, yanlış anlaşılmasın." diyen Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi iyiliklerimizi değil, şehrimizin iyiliklerini, güzelliklerini dilimizden düşürmeyelim. Şehrimizin vefasını, merhametini anlatalım, dilimize etiket yapalım. Gelin hep birlikte birbirimize dost olalım. Hep birlikte bu şehir için 'Benim Şehrim Giresun' diyelim."

Vali Harun Sarıfakıoğulları ise Giresun barış ve kardeşliğin şehri olduğuna işaret ederek, "Yeşil ile mavinin kavuştuğu, adasıyla, fındığıyla ve güzellikleri ile eşi benzeri olmayan bir şehir. Bu şehrin geleceğine dair güzel hedefler ortaya koyan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu tebrik ediyorum. Giresun'umuzun gelişmesi ve ileri yönde gitmesi adına çaba sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesinde bulundu.

Projeyle ilgili slayt gösterisinin de yapıldığı etkinliğe, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, Giresun Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA