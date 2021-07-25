Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi?
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Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi?

Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi?
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Komedi türündeki Benim Kocam Yapmaz filmi TV ilk kez seyircisiyle buluşuyor. Merve Sevi, Çağkan Çulha ve Nurseli İdiz gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı komedi filmi izleyenler, bu yapım hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki, Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi?

Yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği Komedi türündeki Benim Kocam Yapmaz filmi TV ilk kez seyircisiyle buluşuyor. Merve Sevi, Çağkan Çulha ve Nurseli İdiz gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı komedi filmi izleyenler, bu yapım hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki, Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde…

BENİM KOCAM YAPMAZ KONUSU NEDİR?

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncu kadrosunda;

Merve Sevi,

Çağkan Çulha,

Nurseli Idiz,

Şeyla Halis,

Kimya Gökçe Aytaç,

Wilma Elles ve

Orçun Kaptan'ın yer alıyor.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyenlere kahkaha tufanına boğan Benim Kocam Yapmaz filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.

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Benim Kocam Yapmaz konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kimler? Benim Kocam Yapmaz nerede çekildi? - Haberler
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