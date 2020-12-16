Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek son bölümüyle ekranlara geldi. Benim Adım Melek 45. bölüm kesintisiz izle! Benim Adım Melek son fragmanı yayınlandı, 45. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu'ya olan tavırları sebebiyle Mithat'a kırgındır… Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı'nın babası onun Antep'te olduğunu öğrenmiştir. Funda Aslı'yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü'yü riske atmıştır. Kenan Alpay'ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı'nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.

BENİM ADIM MELEK 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 45. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 45. bölümde neler olacak?