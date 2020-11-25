Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek 40. bölüm izle | Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, anneliğin tüm zorlu yanlarını gözler önüne seren ve pek çok insanın favorileri arasına giren bir dizidir. Usta oyuncu kadrosu ve duygusal içeriğiyle takip edilen Benim Adım Melek hangi gün? Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuklarıyla hayata sımsıkı bağlanan bir kadın olan Melek'in mücadele dolu öyküsünün anlatıldığı Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan'la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran'ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce'ye nasıl yansıyacaktır?

Alpay Kerem ve Aslı'nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı'ya Kerem'le görüşmemesini söyler. Alpay'ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir? Mahmut Mithat'ın borcunu ödemek için Kadriye'den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka süprizler hazırlamıştır.

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocuklarıdır. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali'nin borcu ödediğini Seyran'a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı'nın Almanya'ya dönmesini isterken Aslı Kerem'e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı'ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali'yle konuşup Melek'le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek'le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil'e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran'ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay'ın hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?