Benim Adım Melek Vildan kim, gerçek adı ne, kaç yaşında? Şebnem Zorlu kimdir, kiminle evli, oynadığı dizileri ne?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Şebnem Zorlu hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Vildan karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Vildan kimdir? Şebnem Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Vildan gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Vildankimdir? Şebnem Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK VİLDAN KİMDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Şebnem Zorlu'dur. Dizide Ömer'in annesi olarak rol almaktadır. Halil'in yengesidir. Defne'nin aşkına sahip çıkan Vildan, Halil ve Melek'i mutlu etmiştir. Şebnem Zorlu hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık.

ŞEBNEM ZORLU KİMDİR?

Başarılı oyuncu Şebnem Zorlu 1977 yılında doğmuştur. 43 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Böyle mi Olacaktı dizisiyle ilk kez izleyicilerle buluşan Zorlu, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde Zeynep Eroğlu karakterini canlandıran Zorlu, Benim Adım Melek dizisine dahil olmadan hemen önce 2014 yılında Not Defteri'nde rol alarak yıldızını parlatmıştır. Şimdi ise Benim Adım Melek dizisinde Vildan karakterini canlandırmaktadır. Balık burcudur, kiminle ilişkisi olduğu bilgisi ise bulunmamaktadır.

ŞEBNEM ZORLU DİZİLERİ FİLMLERİ

Böyle Mi Olacaktı – 1997

Seni Yaşatacağım- 2003

Bir İstanbul Masalı- 2003

Çaylak (Seçil) – 2003

Beyaz Gelincik- 2005

Arka Sokaklar – 2006

Kavak Yelleri (Zeynep) – 2007

Tiksinti- 2007

Gece Sesleri (Tuna) – 2008

Sonsuz-2009

Umut Yolcuları – 2010

Krem- 2012

Not Defteri – 2014

Benim Adım Melek – 2019