Benim Adım Melek Funda Yıldırım'ın gerçek adı nedir, kimdir? Funda karakterini canlandıran Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Benim Adım Melek oyuncularından olan Ece Özdikici hakkında merak edilenleri derledik. Benim Adım Melek Funda Yıldırım karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Funda Yıldırım kimdir? Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Funda Yıldırım gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Funda Yıldırım kimdir? Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK FUNDA YILDIRIM KİMDİR?

Benim Adım Melek Funda Yıldırım karakterini Ece Özdikici canlandırıyor.

ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?

Ece Özdikici 2 Temmuz 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 8 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu sınavlarını kazanıp çocuk oyuncu olarak seçildi. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu olan Özdikici, lisans eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde aldı. Üniversite yıllarında tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy'un asistanlığını yaptı.

Küçük yaşlardan itibaren resim ve tiyatroyla ilgilenen Eda Özdikici, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yapımı Bir Aşk Hikayesi filmiyle adım attı. Ayrıca 2004'te Sil Baştan, 2006'da 'Esra' rolüyle Anadolu Kaplanı dizilerinde oynadı. Yine 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonunda 'Fatma' karakterini canlandırdı. 2007 yapımı Sır Gibi dizisinde Ferda, Yasak Elma dizisinde Dilara, Yemin dizisinde ise Bahar rolünde oynadı.

Ece Özdikici 2008 yılında Deniz ve Mehtap dizisinde Mehtap rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2009 yılında ise M.A.T. adlı dizide Serap Aslan rolündeydi. 2011-2012 yıllarında Küçük Hanımefendi dizisinde Ceyda karakterini, 2014-2017 yıllarında ise Kanal D'de ekrana gelen Poyraz Karayel dizisinde Songül karakterini canlandırdı.

Kariyerinde sinema filmi oyunculuğu da bulunan Özdikici, 2005 yılında Zincirleme Film Tamlaması adlı kısa filmde, 2009 yapımı Sizi Seviyorum ve 2016 yapımı Mor Ufuklar filminde rol aldı. Ünlü oyuncu piyano çalmayı bilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce konuşabiliyor. En sevdiği sportif aktivite ise yüzme. FOX'ta yayınlanan 'Kadın' (2017) dizisinde Jale rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek (2019) dizisinde 'Funda Yıldırım' karakterini canlandırıyor.