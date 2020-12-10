'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

TRT 1 ekranlarından yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisinde 'Melek' karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, kendisi gibi oyuncu olan Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Bugüne kadar rol aldığı 'Koçum Benim', 'Yabancı Damat', 'Hayat Yolunda ve 'Benim Adım Melek' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Nehir Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez öğrenenler şaşkınlık yaşadı.

2 YILDIR BİRLİKTELER

Snob Magazin'in haberine göre; şu sıralar adından sıkça söz ettiren Nehir Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte olduğu öğrenildi. Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Nehir Erdoğan, 2014 yılında görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşmişti. Erdoğan, sürpriz bir şekilde 2017 yılında Ahmet Sesigürgil'den boşanmıştı.

EVLİLİK VAR MI?

Renan Kaleli ile birlikte olan Nehir Erdoğan'ın evlilik konusunda bu kez acele karar vermeyeceği konuşuluyor.