'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

10.12.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:19

TRT 1 ekranlarından yayınlanan 'Benim Adım Melek' dizisinde 'Melek' karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, kendisi gibi oyuncu olan Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Bugüne kadar rol aldığı 'Koçum Benim', 'Yabancı Damat', 'Hayat Yolunda ve 'Benim Adım Melek' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Nehir Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez öğrenenler şaşkınlık yaşadı.

2 YILDIR BİRLİKTELER

Snob Magazin'in haberine göre; şu sıralar adından sıkça söz ettiren Nehir Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte olduğu öğrenildi. Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışan Nehir Erdoğan, 2014 yılında görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşmişti. Erdoğan, sürpriz bir şekilde 2017 yılında Ahmet Sesigürgil'den boşanmıştı.

EVLİLİK VAR MI?

Renan Kaleli ile birlikte olan Nehir Erdoğan'ın evlilik konusunda bu kez acele karar vermeyeceği konuşuluyor.

'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Samatta Fatih Terim Cüneyt Çakır Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:19:19. #1.15#
title