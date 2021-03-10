Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!
Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi olan Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle!
Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi olan Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…
BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Defne'yi konağa geri getirmeye çalışan Zümrüt tam başaracakken olan biteni öğrenen Ömer'in verdiği karar her şeyi içinden çıkılmaz bir hale sokacak.
Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil'in hapisten kurtulması Alpay'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan'ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir? Şirhanlar ve Karadağlar Alpay'ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir. Kenan da Alpay'ı sıkıştırır. Her attığı adımda karşısında Kenan'ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan'dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak? Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay'ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay'ın kararında etkili olacak?
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?
Nehir Erdoğan : Melek
Kutsi : Halil
Kaan Çakır : Alpay
Şerif Sezer : Nefise
Mustafa Mert Koç : Ömer
Rabia Soytürk : Defne
Ulvi Kahyaoğlu : Kerem
Ece Özdikici : Funda
Hande Kaptan : Kadriye
Muharrem Türkseven : Mahmut
Poyraz Ar : Seyit Ali
Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ
İsmail Açıl : Adnan
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!