Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi olan Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi olan Benim Adım Melek 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 56. Bölüm full HD izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne'yi konağa geri getirmeye çalışan Zümrüt tam başaracakken olan biteni öğrenen Ömer'in verdiği karar her şeyi içinden çıkılmaz bir hale sokacak.

Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil'in hapisten kurtulması Alpay'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan'ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir? Şirhanlar ve Karadağlar Alpay'ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir. Kenan da Alpay'ı sıkıştırır. Her attığı adımda karşısında Kenan'ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan'dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak? Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay'ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay'ın kararında etkili olacak?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!