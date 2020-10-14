Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 35. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 35. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

BENİM ADIM MELEK 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 14 Ekim Çarşamba 35. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 36. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyit Ali Melek'in hasta olduğuyla yüzleşirken yanında Defne vardır.. Melek'in her şeyi duyduğunu anlayan Halil, onun peşine düşer. Öte yandan Seyit Ali, Kerem ve Defne Melek'i konağa nasıl getireceklerine dair konuşurlar. Üçü nasıl bir yol izleyeceklerdir?

Alpay Funda'nın anlattıklarından sonra kimin yanında yer alacaktır? Zeynel evlilik hazırlığına başlamak üzereyken aldığı ihtarnameyle yıkılır. Mithat ve Seyran bir hayat kurmayı planlarken Mithat kötü bir halde Seyran'a sığınır. Mithat'ın yaşadıkları onu nasıl bir yola sokacaktır?

Kerem'in maçı sonrası konağa gidip kutlama yapılacakken Funda Seyit Ali'ye Melek'le ilgili ne söyleyecektir? Cumali Halil'in arabayı satışa çıkarttığını öğrenir, onunla konuşmaya gider. Seyit Ali çocukların oyununu bir kenara bırakıp Melek'in evden çıkarılması için ev sahibiyle konuşur. Bu duruma kim, nasıl tepki verecektir? Melek babasının öfkeyle yaptığını düşündüğü bu eylem karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan