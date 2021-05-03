Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Beni Bırakma saat kaçta başlıyor?
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Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Beni Bırakma saat kaçta başlıyor?

Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Beni Bırakma saat kaçta başlıyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV ekranlarında 500 bölümden fazla süredir yayınlanan günlük dizi hakkında Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Beni Bırakma saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Beni Bırakma saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Beni Bırakma dizisinin yeni bölümün neden olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ATV yayın akışı içerisinde saat 14:00'te dizinin bir önceki bölümü yayınlanıyor. Saat 15:10 itibarıyla ise dizinin yeni bölümü yayınlanıyor.

3 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri.

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert.

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Beni Bırakma eski bölüm

15: 10 Beni Bırakma yeni bölüm

16: 20 Esra Erol'da.

19: 00 atv Ana Haber.

19: 40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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