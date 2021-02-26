"Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği polise canlı yayında yakalandı
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"Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği polise canlı yayında yakalandı

26.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:26

Konya'da internet üzerinden yüzlerine maske takıp canlı yayın yayında yasadışı bahis oynatan şüpheliler, canlı yayın sırasında polisin baskınıyla yakalandı.

Konya'da internet üzerinden yüzlerine maske takıp canlı yayın yayında yasadışı bahis oynatan şüpheliler, canlı yayın sırasında polisin baskınıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalarda; twitch (internet tabanlı video ve canlı yayın) programı üzerinden, tanınmayacak şekilde yüzlerine maske takarak canlı yayın yapan Bora takma ismini kullanan bir erkek ve iki bayan şüphelinin yakalanması için iki ayrı adres belirlendi.

"Beni almaya teçhizatları yetmez"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı. Polisin baskınından hemen önce canlı yayında Bora takma adını kullanan şüpheli, "Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" derken, yanında bulunan maskeli kadının da "Bora ve kedicikleri" diye konuşması dikkat çekti.

"Gelemez dedin, geldik, bak buradayız"

Şüphelilerin yayını sırasında polis ekipleri canlı yayının yapıldığı odaya girdi. Polis şüpheliye, "Gelemez dedin, geldik, bak buradayız" diyerek Bora takma adını kullanan R.G'nin (28) aralarında olduğu 4 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, R.G. (28) ve yanındaki Ş.E. (27) ile H.A. (23) Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA

'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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