Bengü ve Selim Selimoğlu çifti kızları Zeynep'i kucaklarına aldı

Bengü ve iş adamı eşi Selim Selimoğlu'nun kızları Zeynep, dünyaya geldi. Şarkıcı Bengü'nün doğumu Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

2. Sayfa programının haberine göre çiçeği burnunda anne Bengü bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

HAMİLELİĞİNİN SON HAFTASINDA DUYGUSAL SÖZLER

Güzel şarkıcı hamileliğinin 37'inci haftasında duygusal bir paylaşım yaparak şu satırları kaleme almıştı; Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken; Bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri... Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım...Kimi zaman zorlandım, korktum, endişelendim ama hepsi muhteşem anlardı... Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti... Geriye doğru sayıyoruz; artık hazırız bekliyoruz! Dualarınız, iyi dilekleriniz, güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz... Eksik olmayın sağ olun, hep var olun."