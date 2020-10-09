Bengi Öztürk kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Bengi Öztürk ne iş yapıyor?

Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. Bengi Öztürk kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Bengi Öztürk ne iş yapıyor?