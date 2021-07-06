Bend Studio, Kıdemli Ağ Programcısı Arıyor

Days Gone geliştiricisi Sony Bend, geçtiğimiz birkaç ay boyunca haberlerde öne çıkan bir şekilde yer aldı.

geliştiricisi Sony Bend, geçtiğimiz birkaç ay boyunca haberlerde öne çıkan bir şekilde yer aldı. Oyun PC'de yayınlandığında, ekibin iki önemli üyesiyle özel bir röportaj yayınladık.

O sıralarda bir Bloomberg raporu, Bend ekibinden bir Days Gone 2 adımının Sony tarafından reddedildiğini ve stüdyoyu yeni bir Uncharted oyunu üzerinde çalışmaya zorladığını ortaya çıkardı; ancak, son zamanlarda yepyeni bir IP üzerinde çalışmak üzere onaylandılar ve bir Kıdemli Ağ Programcısı için yeni bir iş ilanı, bir tür çok oyunculu işlevselliğe sahip olacağını ima ediyor.

Bend Studio - Days Gone

İş ilanı açıklamasında "Days Gone, Uncharted: Golden Abyss ve Syphon Filter'ın ünlü yaratıcısı Sony Bend Studio, bir sonraki yüksek profilli AAA konsol oyunumuzun yapımında tutkulu ve yaratıcı ailemize katılmak için olağanüstü yetenekler arıyor."

"Bir AAA oyununda geliştirme sürecimize katkıda bulunacak bir Kıdemli Ağ Programcısı arıyoruz. Bu pozisyon, düşük seviyeli ağ sorunlarının (örn: TCP, UDP, vb.), çok oyunculu motor tasarımı/mimarisinin, PSN platform hizmetlerinin, dijital haklar yönetimi, yama ve dijital ticaretin desteklenmesine odaklanan belirli programlama alanlarında uzmanlaşmıştır."

Görünüşe göre Days Gone 2 tarafında co-op çok oyunculu bir oyun üzerinde çalışılıyor. Bu tamamen şaşırtıcı değil. Yine de bu yepyeni projeye ne tür çok oyunculu işlevselliğin dahil edileceğini göreceğiz.

Kaynak: Turkmmo