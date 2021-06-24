Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri

Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri
Haberler.com - Haberler | Gündem

Nazım Hikmet Ran'in Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri Nazım Hikmet Ran tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri

Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri Nazım Hikmet Ran'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ben Senden Önce Ölmek İsterim" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri

BEN SENDEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM

Ben

senden önce ölmek isterim.

Gidenin arkasından gelen

gideni bulacak mı zannediyorsun?

Ben zannetmiyorum bunu.

İyisi mi, beni yaktırırsın,

odanda ocağın üstüne korsun

içinde bir kavanozun.

Kavanoz camdan olsun,

şeffaf, beyaz camdan olsun

ki içinde beni görebilesin...

Fedakârlığımı anlıyorsun:

vazgeçtim toprak olmaktan,

vazgeçtim çiçek olmaktan

senin yanında kalabilme

..........

..........

Nazım Hikmet Ran

Kaynak: Antoloji.com - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:58:11. #1.15#

title