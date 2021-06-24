Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri
Nazım Hikmet Ran'in Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri Nazım Hikmet Ran tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri
Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri Nazım Hikmet Ran'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ben Senden Önce Ölmek İsterim" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri
BEN SENDEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM
Ben
senden önce ölmek isterim.
Gidenin arkasından gelen
gideni bulacak mı zannediyorsun?
Ben zannetmiyorum bunu.
İyisi mi, beni yaktırırsın,
odanda ocağın üstüne korsun
içinde bir kavanozun.
Kavanoz camdan olsun,
şeffaf, beyaz camdan olsun
ki içinde beni görebilesin...
Fedakârlığımı anlıyorsun:
vazgeçtim toprak olmaktan,
vazgeçtim çiçek olmaktan
senin yanında kalabilme
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Nazım Hikmet Ran
Kaynak: Antoloji.com - Nazım Hikmet Ran Ben Senden Önce Ölmek İsterim şiiri