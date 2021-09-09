"Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" diyen müezzine müebbet hapis
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"Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" diyen müezzine müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

"Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" diyen müezzine müebbet hapis Eşini öldüren müezzini son savunması da müebbet hapisten kurtaramadı Kocaeli'de boşanma aşamasında olan eşini kahvenin acı olması sebebiyle çıkan tartışmada boğarak öldüren müezzin savunmasında "Ben kadın...

"Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" diyen müezzine müebbet hapis

Eşini öldüren müezzini son savunması da müebbet hapisten kurtaramadı

KOCAELİ - Kocaeli'de boşanma aşamasında olan eşini kahvenin acı olması sebebiyle çıkan tartışmada boğarak öldüren müezzin savunmasında "Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" dese de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaktan kurtulmadı.

Olay, 5 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde yaptığı kahvenin acı olması sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ardından gözaltına alınan Zülküf Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"Sadece eşimle bir sohbetleri vardır"

"Eşini kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan Zülküf Güneş'in Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Zülküf Güneş, taraf avukatları ve tanık Bilal G. katıldı. Duruşmaya ilk olarak; maktul Özlem Güneş'in incelenen telefonunda ilişkisi iddia edilen Bilal G.'nin Demet 2 olarak kayıt edildiği, onun dışında telefonda herhangi bir şeye rastlanmadığı mahkemede ortaya sunuldu. Özlem Güneş'i hac kafilesinde görev yaptıkları esnada tanıdığını söyleyen Bilal G. "Hac kafilesinden sonra iki aile olarak git gellerimiz oldu. Zülküf Güneş'in iddia ettiği gibi Özlem hanımla bir özel bir ilişkim yoktur. Sadece eşimle bir sohbetleri vardır. Özlem'in beni Demet 2 diye kaydetmesinin sebebi, eşimin Özlem hanımı ararken benim telefonumu kullanmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben Özlem hanımla evlilik planı yapmadım, kendisi ile özel bir görüşme de yapmadım bu kesinlikle yalandır" dedi.

"Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim"

Bilal G'nin eşi Özlem ile ilişkisi olduğunu söyleyen Zülküf Güneş: Eşim Türkiye'ye döndükten sonra Bilal ile fotoğraflarını gördüm. Bunu sorduğumda o bizim özelimiz, seninle boşandıktan sonra onunla devam edeceğiz gibi şeyler söyledi. Benim eşimi öldürme gibi bir kastım yoktu. Tahrik üzerine bu olay gerçekleşti. Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim" diye konuştu.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"

Mahkeme heyeti, Zülküf Güneş'in "eşi kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

'Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim' diyen müezzine müebbet hapis
'Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim' diyen müezzine müebbet hapis
'Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim' diyen müezzine müebbet hapis
'Ben kadın cinayetleri üzerine vaaz veren biriyim' diyen müezzine müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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