Ben de kendimi benzetiyorum
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Ben de kendimi benzetiyorum

22.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:49
Ben de kendimi benzetiyorum

Rol aldığı dizi nedeniyle Ordu'da bulunan oyuncu, bir fotoğraf çekimi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Rol aldığı dizi nedeniyle Ordu'da bulunan oyuncu, bir fotoğraf çekimi için İstanbul'a geldiğini söyledi. Aktaş, sosyal medyada ünlü model Gigi Hadid'e benzetilmesi hakkında şunları söyledi: "Bazen ben de kendimi çok benzetiyorum. Ama tabii, dünyanın beğendiği ve takdir ettiği böylesine başarılı bir modele benzetilmek güzel bir şey."

Kaynak: Hürriyet

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