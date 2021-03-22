Ben de kendimi benzetiyorum

Rol aldığı dizi nedeniyle Ordu'da bulunan oyuncu, bir fotoğraf çekimi için İstanbul'a geldiğini söyledi. Aktaş, sosyal medyada ünlü model Gigi Hadid'e benzetilmesi hakkında şunları söyledi: "Bazen ben de kendimi çok benzetiyorum. Ama tabii, dünyanın beğendiği ve takdir ettiği böylesine başarılı bir modele benzetilmek güzel bir şey."

Kaynak: Hürriyet