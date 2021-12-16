Ben Affleck: 'Jennifer Lopez ile yeniden birleşmekte tereddütlüydüm'

Ben Affleck, 2002 - 2004 yılları arasında aşk yaşadığı Jennifer Lopez ile yeniden birleşmesinin çok dikkat çekeceğini bildiğini ve karar aşamasında, çocuklarını rahatsız edecek bir adım atmaktan çekindiğini açıkladı.

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