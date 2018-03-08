Bem-Bir-Sen 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Bem-Bir-Sen 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle günün anısına tüm belediyede çalışan bayan personele ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin eşi Nilay Koyuncu Yemenici'ye hediye takdiminde bulundular.

Bem -Bir-Sen Akçakoca Belediyesi temsilcisi Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Horoz "Türk toplumunda aile, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun temel taşları olan varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı ve üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesilleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - DÜZCE