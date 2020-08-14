Beltaş Vakfı 29'uncu yılına özel 29 bin ücretsiz kitap dağıtıyor Beltaş Eğitim Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, Beşiktaş Belediyesi ve Destek Medya Grubu iş birliğinde, kuruluşunun 29. yılına özel kitap kampanyası başlattı.

Beltaş Eğitim Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, Beşiktaş Belediyesi ve Destek Medya Grubu iş birliğinde, kuruluşunun 29. yılına özel kitap kampanyası başlattı.

Kurulduğu günden beri Beşiktaş halkının ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamayı hedef edindiğini hatırlatan Beltaş Vakfı, kitap kampanyası ile okumaya destek oluyor.

Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu yaptığı açıklamada, "Yeter ki okuyalım, daha çok okuyalım diyerek Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş Vakfı ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirmeyi uygun gördük. Okumak basamak basamaktır. Bir kere okumaya başlayıp keyif alırsanız, bir kitap daha okumak istersiniz. Diğer bir kitap da bu kitabın ardından gelir. Sonra da bir bakmışsınız kitapsız kalamıyorsunuz. İşte o zaman kitap okuma alışkanlığı edinmişsiniz demektir. Destek Medya Grubu olarak 'Okumaya Destek' adına çıktığımız bu yolda Beşiktaş Belediyesi'ne ve Beltaş Vakfı'na çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Beltaş Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise kampanyaya ilişkin, "Vakfımız 29 yıldır, Beşiktaş halkı için önemli bir misyon üstleniyor. Vakfımız ve Destek Medya Grubu'nun iş birliğinde 'Okumaya Destek' projesi ile her yaştan kişinin okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında toplam 26 farklı kitap, 29 bin adet olarak Beşiktaş halkına ücretsiz olarak dağıtılacak. Kitap kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, www.beltasvakfi.org adresinden istediği kitapları seçip, iletişim formunu doldurması gerekiyor. Kitaplar daha sonra Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından evlere teslim edilecek.

Kaynak: DHA