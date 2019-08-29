Bellona Kayseri Basketbol'da 8 oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi

29.08.2019 12:07

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'dan 8 oyuncu Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Gizem Sezer, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay, Ceyda Kozluca, Gamze Zeren, Gülse Uğur, Beril Albayrak ve Klaudia Perisa, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan basketbolcu Beril Albayrak, "Takımımız yeni. Şuanda bir adaptasyon süreci yaşıyoruz. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Şuan her şey çok yolunda. Daha güzel olacağına inanıyorum. İlk hedefimiz Euro Cup ilk maçını deplasmanda kazanmak ve evimize avantajla dönmektir. Burada da maçı kazanıp ileriye bakmak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Türkiye liginde de başarılı olmak istiyoruz" dedi.



Basketbolcu Fatma Dikmen de, "Antrenmanlara yeni başladık. Bana göre güzel bir takım oluşturduk. Antrenman temposu şuan iyi gidiyor. Bu sene Euro Cup'ta mücadele edeceğiz. İnşallah bizim için iyi olur. Ligde de iddialıyız. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Sakatsızlık güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA