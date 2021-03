Bella Bunnie Amor kimdir?

Playboy güzeli Bella Bunnie Amor, Miami'de tatilin keyfini çıkarırken kıvrımlarına hakim olamadı. Peki, Bella Bunnie Amor kimdir?

Bella Bunnie Amor, Florida, Napoli'nin dışındaki küçük bir kasabada büyüdü. Her zaman bir model ve oyuncu olmayı hayal etti. Portföyünü 2013'te oluşturmaya başladı ve çevrimiçi olarak üniversiteye giderken birkaç işte çalıştığı New York'a taşındı. Bu süre zarfında Playboy için poz verme kararı aldı ve bunu hayatının en heyecan verici günlerinden biri olarak nitelendirdi. 2019'da Afrika için on yılın Playboy Playmate'i seçildi ve dünya çapında Playboy'un diğer birkaç sayısında yer aldı.

Playboy'da göründükten sonra Bella, çeşitli kataloglar, projeler ve etkinlikler üzerinde çalışmak için Los Angeles'a gitmeye devam etti. Yeni kariyer yolculuğunun ardından, sosyal medyayı nasıl kullanacağını çabucak öğrendi ve daha fazla yayınlanmış çalışmaya yol açan ve onu etkileyici pazarlamaya doğru genişleten anlamlı iş işbirlikleri yaptı.

Güzel yüzünün arkasında, Bella başka hiçbir şeye benzemeyen eğlenceli ve özgür bir ruh olarak kendisini tanımlıyor. En sevdiği aktiviteler kumsalda vakit geçirmek, yüzmek, yürüyüş yapmak, yeni yiyecekler denemek, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmektir. Ona "Bunnie" takma adını getiren çılgın hayal gücü ve eksantrik kişiliğiyle tanınır.